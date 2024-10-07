سياسية
والي النيل الابيض يحي القوات المسلحة لتطهير جبل مويه من المليشيا المتمردة
حيا الاستاذ عمر الخليفة عبد الله والي ولاية النيل الابيض تقدم القوات المسلحة في كافة محاور العمليات وتحرير منطقة جبل مويه وفتح الطريق القومي الرابط ما بين ولاية النيل الابيض وولاية سنار .
جاء ذلك خلال مشاركته في المسيرة التي خرجت فيها جماهير مدينتي ربك وكوستي احتفالا بتحرير جبل مويه ، بمشاركة عدد من أعضاء حكومة الولاية والأجهزة الأمنية والمديرين التنفيذيين لمحليتي كوستي وربك واللجنة العليا للتعبئة والاستنفار المقاومة الشعبية بالولاية .
واكد والي النيل الابيض أن القوات المسلحة قادرة على دحر المليشيا المتمردة واعوانها وتطهير كل شبر من ارض الوطن من دنس التمرد والعمالة والارتزاق .
من جهته أشاد الدكتور ابوعبيدة عمر عجبين المدير التنفيذى لمحلية كوستي بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والشرطية والقوات المشتركة والقوات المساندة والقوات الخاصة وقوات العمل الخاص والكتيبة إلاستراتيجية وهم يذودون عن حياض الوطن وكرامة وعزة شعبه .
وهنأ المواطنين بتحرير جبل موية وفتح الطريق القومى من سنار إلى ربك وكوستى وولاية شمال كردفان. واكد عجبين ان تحرير جبل موية من دنس المليشيا المتمردة والمرتزقة إمتدادآ للإنتصارات التى تحققت خلال الفترة السابقة وامتدح وقفة مواطنى المحلية الصلبة مع القوات المسلحة وهى تخوض معركة الكرامة ودورها فى توفير الدعم العينى والمعنوى .
وقال إن الايام القادمة ستشهد وفرة للسلع والمواد الاستهلاكية والوقود والأدوية إنفراجا كبيراً فى الضائقة الاقتصادية التى تسببت بها المليشيا المتمردة.
وفي ذات السياق قدم اللواء ركن معاش سيف اليزل محمد خالد رئيس اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار والمقاومة الشعبية المسلحة بولاية النيل الأبيض التهنئة لمواطني الولاية بتحرير جبل موية وفتح الطريق القومى سنار ربك كوستى ولايات كردفان.
وثمن مجاهدات القوات المسلحة التى ظلت تقدم الغالى والنفيس دفاعاً عن الأرض والعرض كما أشاد بإلتفاف المواطنين ووقفتهم الصلبة مع القوات المسلحة ، مؤكدا ان الانتصارات ستتوالى إلى أن يتم طرد المليشيا المتمردة والمرتزقة واعوانهم وهزيمتهم شر هزيمة .
وفي ذات الصدد قال الأستاذ مهدى الطيب الخليفة نائب رئيس اللجنة العليا للمقاومة الشعبية المسلحة بالولاية مواطنى محلية كوستى ان المسيرة العفوية التى جابت الطرقات تؤكد إلتفاف المواطنين حول القوات المسلحة وتطبيق شعار جيش واحد شعب واحد على ارض الواقع كما دعا لضرورة وحدة الصف وتضافر الجهود وتفويت الفرصة على الاعداء .
ورصدت ( سونا ) فرحه المواطنين بانتصارات القوات المسلحة ، والدعاء بالنصر للقوات المسلحة وتريدد شعار جيش واحد شعب واحد .
سونا
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