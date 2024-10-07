مفوض العون الانساني بالشمالية يلتقي مبادرة أساتذة الجامعات السودانية لدعم النازحين والزملاء (ماجسو)

التقى دكتور عبد الرحمن علي خيري، مفوض العون الإنساني بالولاية الشمالية، اليوم، وفد مبادرة أساتذة الجامعات السودانية (ماجسو) مكتب الولاية الشمالية، برئاسة المنسق العام للمبادرة، البروفيسور أحمد محمد زين.

خلال اللقاء، اطلع المفوض على أهداف وبرامج المبادرة التي تأسست في السادس عشر من أغسطس من العام الحالي، من قبل مجموعة من الأكاديميين من مختلف الجامعات السودانية، وذلك استشعارًا للظروف التي يمر بها السودان جراء الحرب وما يعانيه المواطنون، بما في ذلك صعوبة العيش والتهجير وفقدان المستقبل.

كما تم التأكيد على أهمية دور ومساهمات أساتذة الجامعات في خدمة المجتمع، سواء في الظروف الطبيعية أو في الأوقات الحرجة، من خلال تقديم العون الإنساني والدعم النفسي والصحي والتعليمي للنازحين واللاجئين السودانيين. وتناولت المناقشات أيضًا خططًا مستقبلية لمشاركة الأساتذة في جهود البناء والتعمير، خاصة للجامعات التي تأثرت بنيتها التحتية جراء الأزمات الحالية.