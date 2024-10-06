سياسية
أمر طوارئ بالشمالية يحظر ويمنع نقل تقاوي القمح لخارج الولاية
أصدر والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله أمر طوارئ رقم(12) لسنة 2024م بحظر ومنع نقل تقاوي القمح لخارج الولاية الشمالية ويحظر ويمنع نقل أي كمية من تقاوي القمح لخارج الولاية الا بإذن مكتوب من الجهة المختصة (وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية ) وكل من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ أو أي قانون اخر بالإضافة للعقوبات الآتية ، السجن مدة لاتتجاوز ستة أشهر والغرامة بما لايقل عن مليون جنيه مع مصادرة كميات تقاوي القمح لصالح حكومة الولاية.
كما يجوز مصادرة وسيلة النقل لصالح حكومة الولاية وعلي الجهات المختصة وضع هذا الأمر موضع التنفيذ.
والجدير بالذكر أن أمر الطوارئ صدر بعد إطلاع والي الولاية الشمالية علي توصية مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية الشمالية مهندس عثمان أحمد عثمان.
سونا
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