المملكة وجزر سليمان توقعان اتفاقية إعفاء متبادل للتأشيرات

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في مقر الوزارة بالرياض، الاثنين، دولة رئيس وزراء جزر سليمان السيد جيريميا مانيلي، ومعالي وزير خارجيته بيتر شانيل أغوفاك.

ونقل سمو وزير الخارجية في بداية اللقاء تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – إلى دولته، متمنين لحكومة وشعب جزر سليمان دوام الاستقرار والازدهار.

فيما حمّل دولته تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – أيدهما الله -، راجياً للمملكة وحكومتها وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا التي تهم البلدين.وخلال اللقاء وقع الجانبان اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل بين البلدين من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.

جريدة المدينة