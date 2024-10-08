سياسية
أيام بإذن الله وستنتهي معاناة المواطنين وستفتح وتؤمن طرق الإمداد الواصلة والرابطة بين الفاشر وولايات السودان
نحمد الله علي وصول تعزيزات القوة المشتركة محور الصحراء لمدينة الفاشر نهار اليوم الموافق الأحد ٦/ أكتوبر ٢٠٢٤م لإسناد قيادة الفرقة السادسة والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية للدفاع عن المدينة، ونبشر أهلنا في الفاشر الصابرين الصامدين علي الحصار الجائر الذي فرضته المليشيا عليهم طيلة الأشهر الماضية وإرتكابها لأبشع الجرائم والإنتهاكات في حقهم لقد حانت ساعة حسم المليشيا وهي في طريقها الى الزوال.
أيام بإذن الله وستنتهي معاناة المواطنين وستفتح وتؤمن طرق الإمداد الواصلة والرابطة بين الفاشر وولايات السودان الأخري وستشهد المدنية تأهيل كل المراقف الخدمية ولاسيما الصحية والاجتماعية التي دمرتها المليشيا بشكل متعمد وممنهج.
ويعود أهلنا الذين نزحوا ولجؤوا الي منازلهم.
بابكر حمدين وزير الصحة والرعاية الإجتماعية بحكومة إقليم دارفور
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