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شاهد بالصورة والفيديو.. الممثلة المصرية الشهيرة مها أحمد تشعل مواقع التواصل السودانية والمصرية بــ”زردية” البرهان وتضرب التحية العسكرية لقائد الجيش السوداني

2024/10/07
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أصبحت الممثلة المصرية المعروفة مها أحمد, أشهر النجوم في الوطن العربي الذين لحقوا بالترند السوداني “زردية” البرهان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قامت صفحات مصرية وسودانية بنشر مقطع فيديو لنجمة التلفزيون والسينما المصرية الشهيرة.

وظهرت مها أحمد, خلال المقطع وهي تقلد قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان, في إشارته الشهيرة “الزردية” التي كان قد أطلقها أثناء زيارته لجنود الجيش.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن الفنانة مها أحمد, لم تكتفي بتقليد إشارة “الزردية”, وزادت على ذلك بتقديمها للتحية العسكرية لقائد الجيش السوداني, في إشارة لدعمها للقوات المسلحة السودانية في حربها ضد قوات الدعم السريع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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