ممثل مدير عام قوات الشرطة يتفقد متحرك الشهيد الفريق عمر محمد ابراهيم حمودة ومرور ولاية نهر النيل تدعم المتحرك

فى إطار تنفيذ سياسة وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة الداعمة والرامية لترسيخ دعائم الأمن والإستقرار ودعم المجهود الحربى فى معركة الكرامة وبتشريف اللواء شرطة (حقوقي) سيف الدين محمد إدريس مدير الإدارة العامة لأراضي وعقارات الشرطة ممثل المدير العام لقوات الشرطة وبرعاية اللواء شرطة (حقوقى) د/ سراج الدين منصور خالد مدير الإدارة العامة للمرور وإشراف العميد شرطة (حقوقى) فيصل وقيع الله تاج الدين مدير إدارة مرور ولاية نهر النيل سيرت إدارة مرور الولاية قافلة الدعم والمؤازرة لقوات الإحتياطى المركزي (متحرك الشهيد عمر محمد إبراهيم حمودة) لدى وصولها الولاية فى طريقها لولاية الخرطوم مشاركة فى عمليات تأمين الولاية وبسط الأمن والاستقرار بربوعها.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) أن المبادرة جاءت لتعزيز قيم الترابط والتراحم والمساهمة فى إعداد القوات ورفع الروح المعنوية لها وتحقيق معانى المساندة والمؤازرة لهذا المتحرك الذى حمل اسم الشهيد الفريق عمر محمد ابراهيم حمودة الذى إستشهد وهو يتقدم الصفوف مدافعا ومنافحا عن سيادة هذا الوطن وعزته وكرامته .

المكتب الصحفي للشرطة