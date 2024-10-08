الفريق أول ركن كباشي يتفقد القوات المرابطة بتندلتي

تفقد عضو مجلس السيادة نائب القائد العام الفريق أول ركن شمس الدين كباشي القوات المرابطة بمدينة تندلتي يوم الاثنين.

وتلقى سيادته تنويراً حول سير العمليات بالمنطقه ، وإطمأن على جاهزيه القوات واستعدادها لدحر المليشيا الإرهابية المتمردة وتحقيق النصر والقضاء على التمرد.

إعلام القوات المسلحة