سياسية
شاهد بالصور.. كباشي يتفقد القوات بجبل موية
أشاد عضو مجلس السيادة نائب القائد العام شمس الدين كباشي، بالروح المعنوية العالية للقوات المرابطة في الخطوط الأمامية بجبل موية واستبسالها في الزود عن حياض الوطن والعزيمة والإصرار على تطهير كل شبر من ترابه.
وبشر سيادته لدى تفقده القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى والمستنفرين والمقاومة الشعبية ومتحركات النيل الأبيض وسنار بجبل موية بقرب ساعة النصر وحسم التمرد، مشيدا بصمود الأبطال الذين توجو معركة جبل موية بفتح الطريق القومي سنار ربك.
رافق عضو مجلس السيادة اللواء الركن حيدر علي الطريفي مشرف عمليات النيل الأبيض واللواء الركن سامي الطيب قائد الفرقة ١٨ مشاه ورئيس شعبة الاستخبارات بالقرقة ١٨ ورئيس شعبة عمليات الفرقة ١٨.
سونا
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