شاهد بالصور.. كباشي يتفقد القوات بجبل موية

أشاد عضو مجلس السيادة نائب القائد العام شمس الدين كباشي، بالروح المعنوية العالية للقوات المرابطة في الخطوط الأمامية بجبل موية واستبسالها في الزود عن حياض الوطن والعزيمة والإصرار على تطهير كل شبر من ترابه.