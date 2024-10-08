معتمد اللاجئين: بدأنا استعدادات العودة الطوعية للسودانيين

أعلن معتمد معتمدية اللاجئين، الدكتور موسى علي عطرون، عن تنفيذ إدارته لأول عملية عودة طوعية منذ اندلاع الحرب في البلاد العام الماضي. وأشار إلى أن المعتمدية وضعت خططاً لاستجابة واسعة لعودة اللاجئين السودانيين من دول الجوار بعد انتهاء الحرب.

وأوضح أن الإدارة استقبلت نحو ثلاثة آلاف مواطن في مركز استقبال بمنطقة القلابات الحدودية، عادوا من دولة مجاورة، مشيدًا بدور محلية باسندة بولاية القضارف في استقبال وإيواء المواطنين العائدين من معسكرات اللجوء في إثيوبيا نتيجة الأوضاع الأمنية. وفي تصريح لوكالة “سونا”، أكد عطرون أن المعتمدية تقدر عدد اللاجئين السودانيين في دول الجوار بأكثر من مليونين، بعضهم بدأ في إجراءات اللجوء، وآخرون ينتظرون انتهاء الحرب للعودة إلى بلادهم. وأضاف أن الدول التي استقبلت اللاجئين السودانيين تشمل تشاد، مصر، إثيوبيا، جنوب السودان، أوغندا، كينيا، وإريتريا، مؤكداً أن بعض هذه الدول فتحت معسكرات لإيواء اللاجئين.

اللاجئين السودانيين، مثل جنوب السودان واثيوبيا، فيما لم تفتح دول اخري معسكرات مثل مصر ويوغندا.