شمال كردفان تقف على استعدادات الولاية لامتحانات الشهادة السودانية

وقف مجلس وزراء حكومة ولاية شمال كردفان فى اجتماعه الدروي بقاعة المجلس بامانة الحكومة برئاسة الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله والى شمال كردفان المكلف على استعدادات وتجهيزات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الشهادة السودانية المؤجل العام 2023م.

كما اعلنت وزارة التربية والتعليم بالولاية ان الامتحان التجريبى لطلاب الصف الثالث الثانوى 2023م سيعقد فى الثانى من نوفمبر المقبل.

وهنأ مجلس حكومة الولاية معلمى ومعلمات الولايةبيوم المعلم معرباً عن شكره وتقديره لمجهوداتهم فى استمرار مسيرة التعليم.

وقال الناطق الرسمى لحكومة الولاية الوزير المكلف للثقافة والاعلام والشباب والرياضة عبد المطلب عبد المتعال فى تصريح له ان الوزير المكلف لوزارة التربية والتعليم وليد محمد حسن قدم تقرير حول استعدادات وتجهيزات الولاية لامتحانات الشهادة السودانية المؤجل للعام 2023م فى الثامن والعشرين من ديسمبر مشيراً إلى أن التحضيرات اكتملت مبكراً حيث تم اكتمال تسجيل كل الطلاب وبلغ عدد طلاب الولاية 19698 وعدد الطلاب الوافدين 2106 فيما بلغ عدد المراكز 213 مركز على مستوى محليات الولاية مشيراً إلى أن حكومة الولاية وضعت خطة لإجراء امتحانات الشهاده السودانية تمثلت فى الخطة( أ) والتى يتم بموجبها تجميع الطلاب فى رئاسات المحليات والخطة( ب) لاستقبال الطلاب فى رئاسة الولاية فى حال عدم تطبيق الخطة( أ )كما أكملت الوزارة الترتيبات لبث الحصص الدراسية عبر إذاعة الأبيض.

وابان الناطق الرسمى باسم الحكومة ان مجلس حكومة الولاية سيكون فى حالة مناقشة مستمرة للإعداد والترتيب لإجراء امتحانات الشهادة السودانية على ان تكون وزارة التربية والتعليم لجنة فنية تضم كل الجهات وشركاء التعليم للإعداد الجيد للامتحان.

وأوضح التقرير أن العملية التعليمية تسير بصورة طيبة وان الزيارات الميدانية التى قام بها أعضاء حكومة الولاية للمدارس كانت لها مردود إيجابى تجاه الطلاب والمعلمين .

وابان الناطق الرسمي ان المجلس استمع لتنوير حول الوضع الصحى بالولاية قدمته الوزير المكلف لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ايمان مالك حيث أوضح التنوير ان الوضع الصحى و الوبائى مستقر و ان عدد الإصابات بالاسهال المائى الحاد بغلت 170 حالة وتماثلت للشفاء وهناك 20 حالة وفاة وان حالات حمى الضنك بلغت 426 بالولاية فى محليات شيكان وام دم حاج احمد وبارا جميعها تماثلت للشفاء .

وتطرق التنوير إلى التدخلات التى تمت عبر اتيام وزارة الصحة وساعد كثيرا فى الحد من انتشار من هذه الوبائيات كما أوضح الناطق الرسمى باسم الحكومة ان الوزير المكلف لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية مهندس ابراهيم محمد حامد قدم للمجلس تقريرا حول توقعات الأمن الغذائى بالولاية لشهرى اكتوبر و نوفمبر الذى أشار إلى أن الموسم الزراعى ممتاز هذا العام وذلك بفضل التوزيع الجيد لهطول الأمطار وخلو الموسم من الآفات الزراعية .