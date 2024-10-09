مدير شرطة ولاية الخرطوم يقف على توفيق أوضاع الوافدين من الشرطة بمحلية كرري وقيادة الاحتياطي المركزي القطاع الاول

شهد الفريق شرطة (حقوقى) أمير عبد المنعم مدير شرطة ولاية الخرطوم تدشين مشروع دعم مراكز الإيواءات لمنسوبى الشرطة الوافدين بمحلية كررى وقيادة الإحتياطى المركزى القطاع الأول أم درمان وذلك بإشراف ومتابعة هيئة التوجيه والخدمات ورعاية رئاسة قوات الشرطة.

من جانبه قال اللواء مدثر حسب الرسول مدير الإدارة العامة للخدمات الإجتماعية إن إدارته دابت على تنفيذ مثل هذه البرامج ويأتى ذلك من صميم أعمالها ومهامها فى تقديم الدعم والمساعدة لجميع منسوبى الشرطة إذكاءا لروح التعاون والتكافل والتراحم الأمر الذى يتوافق مع توجيهات رئاسة الشرطة بدعم مراكز وإيواءات منسوبى الشرطة الوافدين بمختلف الولايات الأمنة مبينا أن السيد مدير شرطة ولاية الخرطوم دشن بداية هذه البرامج بولاية الخرطوم بالتزامن مع إنطلاقها بكل من ولاية النيل الأبيض والجزيرة محلية المناقل.

وعلى صعيد متصل أشاد مدير شرطة ولاية الخرطوم بدعم رئاسة قوات الشرطة لمراكز الإيواء من خلال دعم المتاجر ومراكز البيع على مستوى ولاية الخرطوم لافتا الى أن هناك قوات للشرطة بالصفوف الأمامية للقتال بمنطقة الشجرة والكدرو وحطاب والذخيرة تحتاج للدعم والمساندة وتفقد أحوالها والإطمئنان على أوضاعها مشيرا الى ان شرطة الولاية وفى سبيل تقديم الدعم للقوات وتخفيف أعباء المعيشة وتيسير سبل العيش قامت بإفتتاح عدد من المتاجر الخاصة بشرطة الولاية كما قامت بدعم الإدارات المتخصصة مؤكدا جاهزية قوات شرطة الولاية للإنفتاح بكافة المناطق المحررة بسطا للأمن وتحقيق للإستقرار .

المكتب الصحفي للشرطة