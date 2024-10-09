سياسية

رمطان لعمامرة: أكدت للرئيس الأوغندي أهمية التنسيق والتكامل بين كل المبادرات الساعية للسلام في السودان

2024/10/09
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حول لقائه بالرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.. قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة:
– أكدت للرئيس الأوغندي أهمية التنسيق والتكامل بين كل المبادرات الساعية للسلام في السودان
– أكدت لموسيفيني دعم أنطونيو جوتيريش لجهود الوساطة الإفريقية لتحقيق الهدف المشترك بوقف الحرب في السودان.
الشرق للأخبار – السودان

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