سياسية
رمطان لعمامرة: أكدت للرئيس الأوغندي أهمية التنسيق والتكامل بين كل المبادرات الساعية للسلام في السودان
حول لقائه بالرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.. قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة:
– أكدت للرئيس الأوغندي أهمية التنسيق والتكامل بين كل المبادرات الساعية للسلام في السودان
– أكدت لموسيفيني دعم أنطونيو جوتيريش لجهود الوساطة الإفريقية لتحقيق الهدف المشترك بوقف الحرب في السودان.
الشرق للأخبار – السودان
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