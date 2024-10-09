حول لقائه بالرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.. قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة:

– أكدت للرئيس الأوغندي أهمية التنسيق والتكامل بين كل المبادرات الساعية للسلام في السودان