قائد منطقة الكدرو العسكرية يستقبل حملة الاستجابة الموسعة لمنطقة بحري الكبرى

استقبل اللواء ركن النعمان عوض السيد قائد منطقة الكدرو العسكرية حملة الاستجابة الموسعة لمنطقة بحري الكبرى وذلك لدعم المتأثرين بالحرب وتخفيف معانتهم وتقديم الدعم الصحي مهنئاً رئيس مجلس السيادة وهيئة الأركان وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة على الانتصارات التي تحققت في بحري وكل أجزاء البلاد داعيا مواطني بحري للرجوع إلى مناطقهم مبشرا الشعب السوداني بتطهير العاصمة وكل البلاد من دنس التمرد.

وقال الدكتور محمد إبراهيم رئيس لجنة الطوارئ الصحية بولاية الخرطوم والناطق الرسمي لوزارة الصحة بالخرطوم ان القافلة هي الثالثة من نوعها التي تدير الشأن الصحي بولاية الخرطوم.

واضاف دكتور محمد إبراهيم ان الحملة تستهدف برامج إصحاح البيئة ونقل النفايات المنزلية والطبية وكلورة مياه الشرب من المنازل والأسواق والمحطات النيلية ومكافحة الأمراض المتوقع حدوثها والتي أثرت بالبنية التحتية في هذه المنطقة.

كما اشتملت على توزيع ناموسيات للمواطنين للفئات المستهدفة من الأطفال والنساء في سن الإنجاب وكبار السن، اضافة إلى العيادات المجانية في المناطق الطرفية، كما يتم توزيع الأدوية لعدد من المراكز الصحية التي تعمل في هذه المنطقة موضحا ان عددها ما يقارب (24) مركزا وعدد اثنين مستشفى.

وأشار إلى ان هنالك مخزون استراتيجي لمنطقة شمال بحري واستعدادا لدخول منطقة جنوب بحري.

من جانبه رحب المدير التنفيذي لمحلية بحري الأستاذ عبدالرحمن احمد عبدالرحمن بالحملة الكبرى التي نفذتها وزارة الصحة ولاية الخرطوم مشيدا بهذة الحملة ودورها في منطقة بحري في المراحل القادمة والتي تهتم بالصحة العلاجية والوقائية شاكرا كل الجهات التي شاركت في هذه القافلة.

واوضح المدير التنفيذي ان المقر الرئيسي للمحلية سوف يكون في محلية بحري وذلك لإدارة العمل ولتوفير الخدمات الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية شاكرا والي ولاية الخرطوم لاهتمامه الكبير بمواطن المنطقة واهتمامه بمسألة الغذاء.

حيث اردف قائلا “انهم بدأوا بترتيبات العودة الطوعية للمواطنين والمرتبطة بالترتيبات الأمنية، كما سيتم توزيع مواد غذائية للتكايا التي يقدر عددها بحوالي (40) تكية، وهنالك تنسيق مع منظمة الغذاء العالمي لمنح عدد (25.000) أسرة دعم مباشر لمدة شهر وان الفترة القادمة ستمنح الأسر دعم غذائي لمدة شهرين.

وثمن المدير التنفيذي دور القوات المسلحة والانتصارات التي حققتها في البلاد وقامت بتطهيرها من دنس التمرد.

سونا