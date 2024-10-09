كافي طيار يحيي انتصارات القوات المسلحة في كافة الجبهات

حيا الامير كافي طيار البدين امير امارة البرام انتصارات القوات المسلحة بدحر التمرد في كافة محاور وجبهات القتال دفاعا عن تراب الوطن ومكتسبات شعبة فى جبل موية ودارفور والخرطوم بحرى وأم درمان. وقال كافي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بداره بكادقلي وسط حضور غفير من المواطنين قال ان الادارة الاهلية هى صمام أمان ومسؤولة عن الوطن والمواطن، مؤكدا وقفته التامة مع الحكومة ودعمها حتى تتحقق ارادة الشعب وتحرير كل شبر من ارض السودان ودحر المتربصين والخائنين الذين باعوا انفسهم بدراهم معدودة، قاطعا الطريق امام الذين يسعون لزحزحت الثقة وابعاد الشقة بينه وبين حكومة الولاية بعد طي صفحات الخلاف واصبحت حكومة الولاية اكثر قوة وصلابة ساخرا من الكتابات بمواقع التواصل الاجتماعي في صنع الشائعات المغرضة بهدف تمزيق التماسك الإجتماعي للحكومة والمواطن.