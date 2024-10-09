سياسية
كافي طيار يحيي انتصارات القوات المسلحة في كافة الجبهات
حيا الامير كافي طيار البدين امير امارة البرام انتصارات القوات المسلحة بدحر التمرد في كافة محاور وجبهات القتال دفاعا عن تراب الوطن ومكتسبات شعبة فى جبل موية ودارفور والخرطوم بحرى وأم درمان. وقال كافي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بداره بكادقلي وسط حضور غفير من المواطنين قال ان الادارة الاهلية هى صمام أمان ومسؤولة عن الوطن والمواطن، مؤكدا وقفته التامة مع الحكومة ودعمها حتى تتحقق ارادة الشعب وتحرير كل شبر من ارض السودان ودحر المتربصين والخائنين الذين باعوا انفسهم بدراهم معدودة، قاطعا الطريق امام الذين يسعون لزحزحت الثقة وابعاد الشقة بينه وبين حكومة الولاية بعد طي صفحات الخلاف واصبحت حكومة الولاية اكثر قوة وصلابة ساخرا من الكتابات بمواقع التواصل الاجتماعي في صنع الشائعات المغرضة بهدف تمزيق التماسك الإجتماعي للحكومة والمواطن.
ودعا الادارات الاهلية بالسودان للوقوف مع الحكومة وبرنامج الدولة لتطهير البلاد، مناشدا المجلس السيادي بتسليح المستنفرين والمقاومة الشعبية لتنظيف وكنس التمرد.
كما حيا الامير كافي صمود القوات المسلحة والقوى المشتركة بدارفور فى الفاشر ابوزكريا والجنينة.
كما حيا ايضا قبائل وعشائر الحمر لادخالهم البضائع والسلع التموينية وانقاذ مواطني محافظة الدلنج. ونادى الجنود فى الخطوط الأمامية بالثبات مهما كلف الامر وبكل قوة وهمة، داعيا أبناء النوبة الخلص بالحركة الشعبية شمال الحلو بتحكيم صوت العقل وان يحذو حذو حركات أبناء دارفور والنيل الأزرق دفاعا عن ارضهم ومواطنهم من القتل والتمثيل بالجثث.
سونا
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