الزراعة والتعدين والصحة والتعليم .. البرهان يؤكد عمق العلاقات السودانية التركية

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على عمق العلاقات السودانية التركية، مشيداً بالدعم المستمر الذي تقدمه تركيا للشعب السوداني. جاء ذلك خلال لقائه الثلاثاء بالسفير التركي لدى السودان، فاتح يلدز، في مكتبه، حيث أكد أن تركيا ستظل شريكاً استراتيجياً للسودان.

وفي تصريح صحفي، أوضح وكيل وزارة الخارجية المكلف، السفير حسين الأمين، أن السفير التركي نقل تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى البرهان، وأكد استمرار تركيا في دعم السودان ومساندة الشعب السوداني في مواجهة التحديات الحالية. وأضاف أن اللقاء تناول عدداً من الملفات الاقتصادية، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة، التعدين، النفط، الطاقة، التعليم، والصحة.

من جانبه، وصف السفير التركي اللقاء مع رئيس مجلس السيادة بالمثمر والمفيد، مشيراً إلى اللقاء الذي جمع الرئيسين البرهان وأردوغان في نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقشا مسار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. كما جدد السفير التزام تركيا بدعم سيادة السودان وسلامة أراضيه.