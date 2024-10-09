التربية تعلن عن فتح باب التقديم لأعمال كنترول الشهادة الثانوية للمعلمين

اعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية عن فتح باب التقديم للمعلمين لأعمال كنترول امتحانات الشهادة الثانوية المزمع انطلاقها في الثامن والعشرين من ديسمبر المقبل . وكشف الاستاذ عماد الدين عبدالقادر مدير إدارة الامتحانات عن تجهيز استمارة التقديم ونسبة لظروف الحرب وصعوبة التقديم للمعلمين فقد تقرر تصميم الاستمارة بصيغة بي دي اف وتوزيعها أون لاين عبر الوسائط الاعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي لتمكين اكبر قدر من المعلمين من التقديم للعمل بالكنترول .