مفوض العون الانساني بالشمالية يشيد بجهود المنظمة الدولية للهجرة

أشاد مفوض مفوضية العون الإنساني بالولاية الشمالية، الدكتور عبد الرحمن علي خيري، بجهود المنظمة الدولية للهجرة ودورها البارز في بناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية والمساهمة في معالجة قضايا الهجرة والحماية. جاء ذلك خلال لقائه الثلاثاء بمكتبه مع وفد المنظمة، برئاسة الفريق شرطة عوض النيل ضحية، حيث أكد خيري أن المفوضية، من خلال آليات الدفع والمراقبة والتنسيق التي تمتلكها، تقدم الدعم اللازم للمنظمات لتأدية دورها الفعلي وسط المجتمعات.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة، سوزان أحمد الوقيع، في تصريح لوكالة (سونا)، أن المنظمة تنشط في مجالات الهجرة والدعم الفني والحماية، وتقديم المساعدة لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تنمية القدرات البشرية والفنية. وأشارت إلى أن المنظمة تعمل حالياً على عدة أنشطة في حلفا ودنقلا، وهي بصدد وضع خارطة عمل تتعلق بالمعابر ومنطقة المثلث، لتسهيل حركة شركاء العمل الإنساني ومعالجة قضايا الهجرة.

وأوضحت سوزان أن المنظمة متواجدة حالياً في دنقلا لعقد ورش عمل تدريبية وتثقيفية بالشراكة مع مجموعات العمل الصحي والجمارك والمباحث والجوازات وغيرها من الجهات المعنية.