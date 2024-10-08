بيانات ووثائق
القوات المسلحة تحرر منطقة ” جريوة “في إقليم النيل الأزرق
تمكنت قوات الفرقة الرابعة مشاة – الدمازين مسنودة بالقوات النظامية الأخرى من تطهير منطقة “جريوة ” من مليشيا آل دقلو الإرها_بية خلال عمليات عسكرية وأعمال عدائية متتالية كبدت خلالها مرتزقة العدو خسائر كبيرة في العتاد والأرواح ولاذت فلولهم المتبقية بالفرار ، عاجل الشفاء للجرحى .
إعلام القوات المسلحة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة