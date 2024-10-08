القوات المسلحة تحرر منطقة ” جريوة “في إقليم النيل الأزرق

تمكنت قوات الفرقة الرابعة مشاة – الدمازين مسنودة بالقوات النظامية الأخرى من تطهير منطقة “جريوة ” من مليشيا آل دقلو الإرها_بية خلال عمليات عسكرية وأعمال عدائية متتالية كبدت خلالها مرتزقة العدو خسائر كبيرة في العتاد والأرواح ولاذت فلولهم المتبقية بالفرار ، عاجل الشفاء للجرحى .

إعلام القوات المسلحة