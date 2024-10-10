وزير الصحة وحاكم إقليم دارفور يناقشان الاوضاع الصحية الأساسية في الإقليم

استقبل وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم بمكتبه بالحجر الصحي بورتسودان ظهر الثلاثاء، حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، والوفد المرافق له بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وناقش اللقاء الوضع الصحي الراهن في إقليم دارفور والتحديات التي تواجهه، واستهداف مليشيات الدعم السريع الجنجويد المتكرر المؤسسات الصحية بمدينة الفاشر.

وأشاد الوزير بالجهود الصحية المبذولة من قبل الكوادر الطبية العاملة في ولايات دارفور لإستمرار تقديم الخدمات الصحية رغم الاستهداف،مؤكداً إستمرار التنسيق مع حكومة الإقليم،موضحاً أن إقليم دارفور لم يسجل اي حالة وباء، موجهاً بوضع آليات تنفيذ الحوجة العاجلة من الإمداد الدوائي ومعدات الجراحة والعظام ،مشيراً إلى العمل على ترفيع بعض المستشفيات الريفية بالإقليم بعد توفر الكوادر الطبية المتخصصة،شاكراً الكوادر الطبية واصفاً صمودهم بالوطنية.

وقال الوزير أن من خطط وزارته إقامة مؤتمر تطوير الخدمات الصحية باقليم دارفور بعد تحقيق النصر في معركة الكرامة في القريب العاجل.

وأعلن الوزير عن دعم وزارة الصحة بالاقليم بملبغ 100 مليون لدعم الكوادر وتشغيل المستشفيات بالفاشر، كاشفاً عن استمرار عمليات ايصال الأدوية عبر الإسقاط الجوي بالتنسيق مع القوات المسلحة .

من جانبه استعرض حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الاوضاع الصحية في الإقليم، داعيا وزارة الصحة للمساهمة في تغطية الحوجة من الأجهزة والمعدات الطبية وتأهيل المستشفيات العاملة،بالاضافة إلى ضرورة توفير الإمداد الدوائي، موضحاً استهداف مليشيات الدعم السريع الجنجويد للمؤسسات الصحية والكوادر الطبية، شاكراً وزارة الصحة الإتحادية وكوادرها بالولاية على الصمود والاستمرار في تقديم الخدمات من أجل صحة المواطن .

وفي ختام الإجتماع تم التأمين على إستمرار التعاون المشترك وزيادة التنسيق ومواصلة الدعم الإتحادي للإقليم .

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