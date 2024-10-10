سياسية
الحوشاب والكوداب.. الهلال الاحمر السوداني بولاية الخرطوم يدشن تكايا بمراكز الإيواء
قامت جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية الخرطوم ممثلة في إدارة الطوارئ بمحلية كرري ووحدة الريف الشمالي بتدشين تكية للوافدين بمقر الجمعية بالحوشاب وبلغ عدد المستفيدين في اليوم الأول والثاني (١٨٥) مستفيدا بمراكز تجمع الوافدين بقريتي الكوداب والحوشاب بمشاركة( 40 ) متطوعا ومتطوعة.
والجدير بالذكر ان هذه التكية قامت بالجهد الذاتي للمتطوعين تحت إشراف مسئول الطوارئ ومكتب وحدة الريف الشمالي وبمشاركة لجان الحي.
سونا
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