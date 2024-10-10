الحوشاب والكوداب.. الهلال الاحمر السوداني بولاية الخرطوم يدشن تكايا بمراكز الإيواء

قامت جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية الخرطوم ممثلة في إدارة الطوارئ بمحلية كرري ووحدة الريف الشمالي بتدشين تكية للوافدين بمقر الجمعية بالحوشاب وبلغ عدد المستفيدين في اليوم الأول والثاني (١٨٥) مستفيدا بمراكز تجمع الوافدين بقريتي الكوداب والحوشاب بمشاركة( 40 ) متطوعا ومتطوعة.