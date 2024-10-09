البرهان يبعث برقية تهنئة للرئيس التونسي بمناسبة فوزه في إنتخابات الرئاسة

بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد بمناسبة فوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التونسية.

وقال البرهان: “يطيب لي، بالنيابة عن حكومة وشعب السودان، أن أهنئكم على الفوز المستحق في الانتخابات الرئاسية، متمنياً لمعاليكم دوام الصحة والعافية، ولشعب تونس الاستمرار في التطور والنماء.”

كما أشار رئيس المجلس السيادي إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مؤكداً على حرص السودان على تعزيز وتطوير التعاون مع تونس في مختلف المجالات.

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