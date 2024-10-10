الازرق يشيد بجهود وزارة الصحة في التصدي للكوليرا

اطمأن والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق لدى لقائه وزير الصحة بالولاية الدكتور علي ادم ومدير ادارة الطوارئ والاوبئة امتياز عطا , على مجمل الاوضاع الصحية بالولاية خاصة موقف وباء الكوليرا الذي شهدته الولاية خلال الفترة الماضية.

وقدم الوزير تنويرا شاملا حول جهود الوزارة بالتعاون مع حكومة الولاية لمكافحة المرض مما أدى إلى انحساره، مشيرا إلى ان الولاية شهدت إلى جانب الكوليرا وباء حمي الضنك الذي يعد من الامراض المستوطنة الذي تسببه الزاعجة المصرية عقب كل فصل خريف.

واوضح الوزير ان الولاية شهدت اوضاعا استثنائية وظروفا خاصة وتوافد اعداد كبيرة من النازحين الي الولاية مما كان له الاثر الواضح في الوضع الراهن، اضافة الي تشكيل قدر عالي من الضغط على الخدمات الصحية خاصة مسشتفيات الولاية التي باتت تقدم خدماتها لكل نازحي الولايات المتأثرة بالحرب.

وكشف الوزير، ماتم في اطار مكافحة نواقل الامراض وحملات اصحاح البيئة والطوارئ اضافة الي برامج التوعية والتثقيف الصحة والرسائل المقدمة للمواطنين، داعيا في هذا الصدد لان يكون للمواطن دور فاعل في محاربة باعوض الايديس الذي يتوالد داخل المنازل بتجفيف مواعين واواني حفظ المياه.

ونوه الى انطلاق حملة الرش عبر الطائرة لكل احياء مدينة كسلا ابتداء من اليوم للقضاء علي الاطوار الطائرة للذباب والباعوض وذلك بتنسيق بين محلية كسلا ووزارة الانتاج والموارد الاقتصادية وغيرها يصاحبها برنامج عمل حملات ارضية لانجاح المكافحة بصورة جيدة.

وطمأن الوزير بتوفر الامداد الدوائي والعلاجي بصورة ممتازة.

من جانبه دعا الوالي الى بذل مزيد من الجهود لمحاربة الامراض والوبائيات بالولاية، مشيدا في ذات الوقت بجهود الوزارة والشركاء في التصدي لوباء الكوليرا.

وقدم تنويرا شاملا حول لقائه مع وزير الصحة الاتحادي الذي اشاد بجهود الولاية واستجابتها الكبيرة في التصدي لبواء الكوليرا.

سونا