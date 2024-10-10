استشهاد 21 مواطن وجرح ٣ آخرين .. والي شمال كردفان يؤدى واجب العزاء فى شهداء منطقة الدموكية

قام الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله والى شمال كردفان المكلف برفقة مدير جهاز المخابرات العامة والمدير التنفيذى لمحلية شيكان ورئيس المقاومة الشعبية بالمحلية، بزيارة إلى منطقة الدموكية بمحلية شيكان لتقديم واجب العزاء فى شهداء القرية التى تعرضت لاعتداء غاشم من مليشيا الدعم السريع المتمردة امس الأول حيث ترحم الوفد على شهداء المنطقة وتمنو عاجل الشفاء للجرحى والمصابين.

ولدى مخاطبته أبناء المنطقة والقرى المجاورة ترحم والى شمال كردفان على شهداء المنطقة الذين نالوا الشهادة بكل فخر وعزة وهم يدافعون عن عرضهم وارضهم ومالهم وقدموا ملحمة بطولية تحكى عن شجاعة واقدام المواطن السودانى المتمسك بالقيم الإنسانية والشجاعة.

وأكد الوالى أن مليشيا الدعم السريع المتمردة فى نهاياتها وتلفظ أنفاسها الأخيرة من خلال الهزائم التى لحقت بها فى مختلف المواقع والانتصارات المتتالية للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى فى كل المحاور وان ما تقوم به من اعتداء على المواطنين العزل لن يزيد الشعب السودانى الا ثبات وتماسك وقوة لمواصلة دحرها والقضاء عليها

واضاف عبد الخالق أن هذه الجريمة تعد واحدة من جرائم المليشيا المتمردة التى تضاف الى سجلها الأسود وما ترتكبه من نهب وسرقة وتخريب بمعاونة المرتزقة والماجورين، مؤكدا ان الولاية على استعداد تام لتدريب المستنفرين ودعمهم بالسلاح والعتاد للدفاع عن انفسهم.

العميد امن العوض محمد العوض مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية قال أن المليشيا المتمردة ظلت تستهدف الشعب السودانى فى المقام الأول ولن تجرؤ على مواجهة القوات المسلحة والأجهزة النظامية ولم تأتى بجديد فى قتل المواطن ونهب ممتلكاته، مبينا بان هذه المعركة معركة كل الشعب السودانى الصابر المحتسب مترحما على كل الشهداء من المواطنين والقوات النظامية، مؤكداً بان القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى على العهد ولن يهدأ لهم بال إلا بعد دحر هذه المليشيا والقضاء عليها وتحرير كل منطقة من براثن المرتزقة، داعياً اهل المنطقة الى الثبات والتمسك بالمبادئ والقيم السمحة والصبر والاحتساب. وأشار الى جاهزية الاجهزة الأمنية لدعم المواطنين بالاستنفار لحماية انفسهم واعراضهم واموالهم.

المدير التنفيذى لمحلية شيكان الأستاذ عبد الناصر عبدالله ترحم على الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء من أجل كرامة الوطن وقال ان الشهداء لقوا ربهم وهم يدافعون عن الأرض والعرض مؤكدا بان النصر بات قريبا وسوف ينعم الوطن بالامن والاستقرار

ممثل المنطقة أعرب عن شكره لزيارة الوالى والوفد المرافق له لمواساتهم فى هذه المحنة، مشيراً إلى أن منطقة الدموكية تعرضت لاعتداء من قبل المليشيا المتمردة ادى لاستشهاد 21 مواطن وجرح ٣ اخرين.

سونا