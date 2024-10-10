شاهد بالصور.. ولاية الخرطوم تستقبل دعم الولاية الشمالية لمتحركات معركة الكرامة “جيش الشمالية سيلتحم قريبا مع جيش أمدرمان”

دفعت الولاية الشمالية محلية الدبة بأكبر قافلة قوامها (24) شاحنة محملة بالمواد الغذائية والاحتياجات الضرورية وستلحق بها قافلة أخرى خلال الأيام المقبلة وذلك لدعم متحركات معركة الكرامة بولاية الخرطوم.

وإستقبل والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة والي الولاية الشمالية عابدين عوض الله ووفده المرافق الذي ضم رئيس واعضاء لجنة المقاومة الشعبية والمدير التنفيذي لمحلية الدبة ووفد يمثل قبيلة الهواوير التي أسهمت في تجهيز القافلة.

وعقد والي الخرطوم اجتماعا موسعا ضم وفد الولاية الشمالية مع أعضاء حكومة ولاية الخرطوم بحضور قائد منطقة الكدرو العسكرية وومثلين للمناطق العسكرية بوادي سيدنا ومنطقة أمدرمان العسكرية.

أعضاء اللجنة العليا للإستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية بولاية الخرطوم ومدير شرطة الولاية ومدير هيئة الأمن.

والي الخرطوم قال إن قافلة الولاية الشمالية تعتبر قافلة مميزة وتؤكد تضامن اهل السودان مع القوات المسلحة وأن الزيارة لها دلالات كبيرة، مشيداً بدور الشمالية في استضافة مواطني الولاية وأن مدينة الدبة أصبحت رابط بين ولايات السودان وتشكل إسناد كبير لها.

واستعرض الوالي الجهود التي قامت بها الولاية لاستدامة الخدمات وتعويض المرافق تم قصفها واحتلالها من المليشيا المتمردة كما تطرق لمعالجة الاثار المترتبة على الحرب والقضاء على المجموعات المتفلتة وتطبيق أوامر الطوارئ. وقال إن هناك التزام كامل بتطبيق القانون تجاه الذين تثبت ادانتهم ويتم إطلاق سراح الذين لم ثبت إدانتهم

والي الولاية الشمالية عابدين عوض الله قال إن القافلة هي تأكيد لوقفة الشمالية مع القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى المشاركة في معركة وتعزيزا للانتصارات وقطع أن القوافل لن تتوقف حتى يتم دحر العدو من كل موقع في البلاد وكشف عابدين ان الشمالية شرعت في توفير قوت أهل السودان من خلال الموسم الشتوي بعد خروج ولاية الخرطوم وولايةالجزيرة من دائرة الإنتاج الزراعي والحيواني.

وقال حسن البصير نائب المقاومة الشعبية محلية الدبة إن جيش الشمالية سيلتحم قريبا مع جيش أمدرمان مؤكدين جاهزيتهم في معركة الحسم النهائي وأن أبناء الشمالية موجودين في كل محاور القتال وقدمنا الآن أكثر من ٧٧ شهيدا ونحن جاهزون للعمل مع ولاية الخرطوم في إعادة الإعمار.

الإجتماع استمع إلى تنوير من قائد استخبارات منطقة وادي سيدنا وقائد استخبارات منطقة أمدرمان العسكرية.

قائد منطقة الكدرو العسكرية اللواء الركن النعمان علي عوض السيد أثنى على دعم ولاية الخرطوم للقوات المسلحة، مؤكداً وجود إرادة قوية لتحرير كل شبر من أراضي السودان.

سونا