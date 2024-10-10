البحر الأحمر.. إنطلاق حملة إصحاح البيئة بمشاركة قوات الشرطة وادارة السجون

شهد والي ولاية البحر الأحمر، الفريق الركن مصطفى محمد نور، الاربعاء انطلاق حملة إصحاح البيئة عند مدخل مدينة بورتسودان _كبري ترانسيت_، بمشاركة شرطة ولاية البحر الأحمر، ممثلة في شرطة مرور الولاية وشرطة السجون بمساهمة النزلاء.

ودعا الوالي رجال الأعمال والمؤسسات التجارية والمواطنين إلى المشاركة في الحملة لتنظيف مدينة بورتسودان، مشيرًا إلى اقتراب موسم الأمطار وضرورة دعم الجهود الرامية إلى مكافحة نواقل الأمراض. وأشاد بمبادرات شرطة المرور وإدارة السجون لمشاركتهم الفعالة في حملة إصحاح البيئة بالولاية.

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