الخرطوم تستعد بتشكيل الشرطة المجتمعية .. “بسط الأمن داخل الأحياء السكنية ومحاربة الجريمة والظواهر السالبة”

ناقش الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم، الأستاذ الهادي عبد السيد، مع مساعد المدير العام للشرطة المجتمعية، العميد شرطة حقوقي محمد صالح محمد صالح، وإدارة الشرطة المجتمعية بالولاية، آليات تنفيذ قرار والي الخرطوم المتعلق بتشكيل لجان الشرطة المجتمعية على مستوى المحليات والوحدات الإدارية والأحياء.

وقد وجه القرار المديرين التنفيذيين بتشكيل هذه اللجان لتعمل تحت إشرافهم، مؤكداً الأمين العام أن الولاية تعول كثيرًا على هذا المشروع في تعزيز الأمن داخل الأحياء السكنية ومكافحة الجريمة والظواهر السلبية.

وأوضح مساعد المدير العام للشرطة المجتمعية أن دور الشرطة المجتمعية يتمثل في بسط الأمن عبر اللجان المجتمعية التي توفر المعلومات اللازمة لمنع الجريمة والتفلتات في الأحياء. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير التجارب السابقة من خلال تعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات، كما تم إصدار لائحة لتنظيم عمل هذه اللجان.

وأكد مساعد المدير دعم البنية التحتية للشرطة المجتمعية من خلال توفير الأجهزة والمركبات اللازمة، مشيراً إلى أن هذه التجربة تعتمد على نماذج عالمية ناجحة للشرطة المجتمعية.

سونا