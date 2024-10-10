ماثيو ميلر: يجب على قوات الدعم السريع أن توقف هجماتها على الفاشر وفي كل مكان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بإنه يجب على قوات الدعم السريع أن توقف هجماتها على الفاشر وفي كل مكان.

وقال ميلر: فرضنا عقوبات على القوني وهو أحد قادة قوات الدعم السريع وذلك لتوفيره الأسلحة لهم لمواصلة الحرب المدمرة في السودان.

الجزيرة – السودان