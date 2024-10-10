سياسية

ماثيو ميلر: يجب على قوات الدعم السريع أن توقف هجماتها على الفاشر وفي كل مكان

2024/10/10
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بإنه يجب على قوات الدعم السريع أن توقف هجماتها على الفاشر وفي كل مكان.
وقال ميلر: فرضنا عقوبات على القوني وهو أحد قادة قوات الدعم السريع وذلك لتوفيره الأسلحة لهم لمواصلة الحرب المدمرة في السودان.
الجزيرة – السودان

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