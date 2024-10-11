قيادة قوات الاحتياطى المركزى تدشن بولاية كسلا الدفعة الأولى من المركبات المقاتلة – صور

دشنت قيادة قوات الإحتياطى المركزى بولاية كسلا الدفعة الأولى من المركبات المقاتلة لمتحركات الشهيد ( الفريق شرطة عمر محمد ابراهيم حمودة ) للمشاركة فى معركة الكرامة ضد المليشيا المتمردة.

وفى تصريح للمكتب (الصحفى للشرطة ) أكد اللواء شرطة قمر أحمد محمد السيد قائد قوات الاحتياطي المركزى إهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة بدعم المجهود الحربى بتوفير معينات العمل والإحتياجات الضرورية للقوات فى ظل الأوضاع الماثلة بالبلاد مشيرا للمشاركة الفاعلة لقوات الإحتياطى المركزي فى جبهات القتال مع القوات المسلحة والقوات المساندة لها بمختلف محاور القتال ومناطق العمليات بجانب الانتشار المستمر والمشاركة الفاعلة فى تحقيق الأمن والإستقرار بعدد من القطاعات المختلفة بالولايات بكل من شمال دارفور الفاشر وجنوب كردفان والنيل الأبيض وشمال كردفات والجزيرة وسنار وقيادة القطاع الاول بأمدرمان بالإضافة لقوات الإحتياطى المركزي المتواجدة مع القوات المسلحه بالمهندسين والمدرعات حيث ضربت أروع الأمثلة وأشرف المواقف فى الثبات والصمود والإستبسال فى القتال مشاركة بنصيب كبير وسهم بارز في الانتصارات التي تحققت بمحاور العاصمة الثلاثة وأشار سيادته للمهنية العالية للقوات فضلا عن الإلمام بإدارة المعارك الأمر الذى عزز مشاركة القوات وإحتسبت فى ذلك عددا من الشهداء سائلا الله لهم الرحمة والقبول وأن ينعم على البلاد أمنا واستقرارا .

المكتب الصحفي للشرطة