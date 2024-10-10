سياسية
ليندا توماس: “القوني حمدان” ساهم في استمرار عمليات قوات الدعم السريع في السودان
تعليقاً على فرض عقوبات على “شقيق حميدتي” من قبل الولايات المتحدة.. قالت سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة: “القوني حمدان” ساهم في استمرار عمليات قوات الدعم السريع في السودان، بما في ذلك الهجوم على الفاشر لدوره في جهود الحصول على أسلحة وعتاد عسكري آخر.
الشرق للأخبار – السودان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة