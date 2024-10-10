وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان في الرياض مستجدات المنطقة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن الوزير فيصل بن فرحان بحث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي مستجدات المنطقة، خلال استقباله في الرياض الأربعاء.

وذكر بيان للخارجية السعودية أنه جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

صحيفة الخليج