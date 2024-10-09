سعادة السفير دفع الله يلتقي بسمو الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض

التقى سعادة السفير دفع الله الحاج علي عثمان سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية ،ظهر الأربعاء الموافق التاسع من أكتوبر 2024، بقصر الحكم بالرياض بسمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، وذلك في إطار زيارات سعادة السفير لكبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية.

و رحب سمو الأمير بسعادة السفير دفع الله متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة مشيداً بعلاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

و من جانبه تقدم سعادة السفير بالشكر الجزيل لقيادة المملكة العربية السعودية على المساعدات التي ظلت تقدمها لحكومة وشعب السودان قبل وبعد اندلاع الحرب.

وتطرق سعادة السفير لبعض القضايا التي تجابه أبناء الجالية السودانية لاسيما في منطقة الرياض والتي وعد سمو الأمير بالعمل على تذليلها مع الجهات المختصة.

و في ختام اللقاء أكد الطرفان على استمرار التعاون والتنسيق والتواصل بينهما.

سونا