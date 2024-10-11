حكومة غرب كردفان تودع مدير المرور السريع

أكد أمين عام حكومة ولاية غرب كردفان الاستاذ صبري يوسف جبارة جابر ،جاهزية جميع القوات الامنية وقوات الاحتياط والمستنفرين من اجل فرض هيبة الدولة وحماية الوطن والمواطن من اي اعتداء.

جاء ذلك خلال حفل تكريم ووداع مدير المرور السريع بالولاية رائد شرطة حقوقي المتوكل بالله صلاح الدين التجاني بمناسبة انتدابه من المرور السريع إلى جهاز الأمن والمخابرات العامة وذلك برئاسة شرطة الولاية وسط حضور رسمي وشعبي.

وبعث الاستاذ صبري برقية ثناء للقوات الامنية لحرصهم على سلامة انسان المحلية واوصى بمزيد من الترابط والتماسك من اجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي، ودعا إلى تسيير قوافل رسمية وشعبية لدعم القوات المسلحة والقوات المساندة لها.

ومن جهته اشاد مدير شرطة الولاية عميد شرطة حقوقي دكتور المعز عبدالقادر علي بالسمعة الطيبة والانضباط العالي وطيب المعشر ودماثة الاخلاق للمحتفى به الرائد حقوقي المتوكل بالله وقال ان الفترة التي قضاها في محلية النهود كان اجتماعياً ورياضياً من الدرجة الأولى مما قاد المجتمع الرياضي ان يكرمه وسط جموع كثيفه بإستاد مدينة النهود واضاف بالقول ان رئاسة الشرطة تودع اليوم فارس من فرسان الولاية.

إلى ذلك قال مدير مرور ولاية غرب كردفان العقيد شرطة ادم عبدالله فضل المولى إن مسيرة المحتفى به تميزت بسلسلة من النجاحات المتواصلة وثمن سعادته تكريم المجتمع الرياضي للمحتفى به وقال إن التكريم يعد تكريماً للشرطة في شخص الرائد المتوكل بالله، ممتدحاً الادوار التي لعبها مدير شرطة المحلية في شتى ضروب الامن والسلامة وشكر القائمين على التكريم واللجنة المنظمة للاحتفال وجميع الحضور.

سونا