السودان يجدد رفضه لقرار مجلس حقوق الإنسان بخصوص بعثة تقصي الحقائق

جددت وزارة الخارجية رفض السودان لقرار مجلس حقوق الإنسان الاربعاء بخصوص بعثة تقصي الحقائق في السودان والذي لم يصوت أغلب الأعضاء لصالحه . وقالت في بيان لها جانب القرار الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، واحتوي علي تحامل بالغ ضد القوات المسلحة السودانية ولم يراع أولويات السودان الحقيقية في هذه المرحلة التي تتلخص في : إنهاء التمرد أولاً، وإيقاف الفظائع المستمرة، وإخلاء مساكن المواطنين والأعيان المدنية بما فيها المستشفيات ودور العبادة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، بموجب إعلان جدة.

وفيما يلي تورد سونا نص البيان: جمهورية السودان وزارة الخارجية إدارة الإعلام والناطق الرسمي

بيان صحفي

انطلاقا من المبادىء المستقرة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام سيادة الدول واستقلالها، واتساقا مع ما ورد في قرار الجمعية العامة بإنشاء مجلس حقوق الإنسان، تجدد وزارة الخارجية رفضها القاطع لقرار مجلس حقوق الإنسان اليوم بخصوص بعثة تقصي الحقائق في السودان والذي لم يصوت أغلب الأعضاء لصالحه .

لقد جانب القرار الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، واحتوي علي تحامل بالغ ضد القوات المسلحة السودانية، كما لم يراع الأولويات الحقيقية للسودان في هذه المرحلة التي تتلخص في : إنهاء التمرد أولاً، وإيقاف الفظائع المستمرة، وإخلاء مساكن المواطنين والأعيان المدنية بما فيها المستشفيات ودور العبادة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، بموجب إعلان جدة.

وقد عكست نتيجة التصويت على القرار الانقسام الحاد داخل مجلس حقوق الإنسان حوله مما يؤكد تماماً عدالة موقف السودان. تؤكد حكومة السودان مرة أخري حرصها علي ترقية حقوق الإنسان في البلاد وإلتزام القوات المسلحة وجميع القوات النظامية بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.