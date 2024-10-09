الديوان الملكي السعودي: خادم الحرمين استكمل الفحوصات وتماثل للشفاء

أعلن الديوان الملكي السعودي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد استكمل الفحوصات الطبية المتعلقة بالتهاب في الرئة وتماثل للشفاء، بحمد الله.

وجاء في بيان الديوان الملكي: “استكمل خادم الحرمين الشريفين الفحوصات الطبية جراء الالتهاب الرئوي، وقد تماثل، بفضل الله، للشفاء”.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بالرياض، قد طمأن الجميع على صحة الملك، معبراً عن شكره لكل من سأل عن حالته الصحية، وداعياً الله أن يمن عليه بالصحة والعافية.

وقد سبق أن أعلن الديوان الملكي يوم الأحد الماضي أن خادم الحرمين الشريفين قد خضع لبعض الفحوصات الطبية بناءً على توصية العيادات الملكية بسبب التهاب في الرئة. وأعربت العيادات عن تمنياتها للملك بموفور الصحة ودوام العافية.

الأنباء الكويتية