رئيس مجلس السيادة يهنئ رئيس أوغندا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

بعث رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان ، برقية تهنئة ، إلى فخامة الرئيس #يوري_كاغوتا_موسيفيني ، رئيس جمهورية أوغندا، بمناسبة ذكرى إستقلال بلاده.

وقال البرهان في برقيته”يطيب لي بمناسبة اليوم الوطني لأوغندا الشقيقة أتقدم لكم نيابة عن حكومة وشعب السودان بأصدق التهاني والتبريكات .

إعلام مجلس السيادة الإنتقالي