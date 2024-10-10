سياسية
رئيس مجلس السيادة يهنئ رئيس أوغندا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده
بعث رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان ، برقية تهنئة ، إلى فخامة الرئيس #يوري_كاغوتا_موسيفيني ، رئيس جمهورية أوغندا، بمناسبة ذكرى إستقلال بلاده.
وقال البرهان في برقيته”يطيب لي بمناسبة اليوم الوطني لأوغندا الشقيقة أتقدم لكم نيابة عن حكومة وشعب السودان بأصدق التهاني والتبريكات .
إعلام مجلس السيادة الإنتقالي
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