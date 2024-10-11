ذهب لتوصيل تبرعات.. ضبط سائق سرق أموال مؤسسة خيرية في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات سرقة أموال تابعة لإحدى المؤسسات الخيرية بمنطقة الأزبكية، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في جرائم السرقة.

أسفرت التحريات عن ضبط سائق يعمل لدى صاحب مؤسسة خيرية بدائرة قسم شرطة الأزبكية، حيث استولى على مبلغ مالي كان من المفترض تسليمه لمؤسسة خيرية أخرى، ولكنه لم يقم بذلك ولم يعد بالسيارة.

وتمكنت أجهزة أمن القاهرة بإرشاده ضبط السيارة وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه لدى أحد أصدقائه (سئ النية – مقيم بمحافظة المنوفية) وكذا ضبط باقى المبلغ لدى (سائق – مقيم بمحافظة الغربية)، وتحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.

صدى البلد