فريني: نتواصل مع المانحين للتوسع في الدعم غير النقدي مرآعاة لظروف المواطنين في الحرب

قام صديق فريني، مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية، بزيارة نافذة محلية بحري بحضور المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل، مرتضى يعقوب، لمتابعة سير مشروع الدعم النقدي للأسر المستفيدة. يتم تنفيذ المشروع بدعم من منظمة سودو بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية ومفوضية العون الإنساني بالولاية.

خلال الزيارة، اطلع الوزير على الترتيبات الخاصة بتوزيع الدعم النقدي، حيث ستحصل كل أسرة على مبلغ 280 ألف جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر. وأكد أن هذا الدعم يأتي كجزء من جهود متكاملة لدعم الشرائح الضعيفة في ولاية الخرطوم بموجب اتفاقية مع منظمة سودو. كما أشار إلى أن هذا الدعم، بالإضافة إلى المساهمات المقدمة من الزكاة والمانحين، سيساهم في التخفيف من معاناة المواطنين نتيجة الحرب. وأضاف أن هناك محادثات مع الجهات المانحة لتوسيع الأنشطة لتشمل مجالات أخرى غير الدعم المباشر، نظراً للظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون بسبب الحرب.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل، مرتضى يعقوب، على ضرورة التدقيق في عملية الحصر والتأكد من هوية المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى المستحقين من الوافدين إلى المحلية والمتواجدين في كرري.