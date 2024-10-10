الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية الخرطوم يحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية – صور

احتفل الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية الخرطوم الخميس باليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار تعزيز الصحة النفسية في مكان العمل وانعقدت علي هامش الإحتفال ورشة عمل تحقق ذات الغرض.

وخاطب الاحتفال مدير فرع الهلال الاحمر بولاية الخرطوم أحمد سيموزا موضحا ان الهلال الأحمر هو الذراع الأيمن للجهات الحكومية في تنفيذ برامج الإسناد للأجهزة التنفيذية وساهم في التكايا وحملات النظافة واعانة المرضى بجانب المشاركة في تهيئة المستشفيات التي عادت للخدمة بالإضافة إلى حملات مكافحة نواقل الأمراض موضحا أن الهلال الاحمر يعمل مع ولاية الخرطوم عبر اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الازمة ولجنة طوارئ الخريف وهو وكيل لشراكات الهلال الأحمر السوداني مع المنظمات الدولية والهلال الاحمر على مستوى العالم في توصيل الاعانات للمتأثرين بالحرب.

وأكد أن هذا الإحتفال يأتي في اطار هذا السند، كما تحدثت في الإحتفال دكتورة شهر زاد عبدالله استشاري الصحة النفسية موضحة ان الاضطرابات النفسية تنتشر بصورة واسعة في زمن الحروب خاصة وسط الأطفال النازحين كما ان فقدان احد افراد الأسرة او المعارف تترتب عليه آثارا نفسية تحتاج للدعم النفسي خاصة تعزيز الطمأنينة وتوفير الغذاء والسكن الآمن والأسرة ومراجعة الصحة الدورية وتوفير وسائل التعليم والترفيه ودعم المواهب .

كما خاطب الإحتفال مدير النظام الصحي بكرري د.حمد النيل حيدر مؤكداً أهمية دور الصحة النفسية في المجتمع عامة وخاصة الأمهات والأطفال. واشاد بقيام الورشة وأهميتها في التوعية والإرشاد النفسي مشيدا بمساهمة الهلال الأحمر في عدد من المناشط بالمحلية .

وتطرق الاختصاصيون ومجموعات العمل المشاركة في الإحتفال الى أهمية إستمرار أنشطة الصحة النفسية لتشمل مناطق تواجد الوافدين.

سونا