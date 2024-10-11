وزير الداخلية ووالي الخرطوم يقفان على تطورات الوضع الميداني في جبهات القتال

سجل وزير الداخلية اللواء شرطة معاش خليل باشا سايرين ووالي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة والوفد المرافق له منطقة الكدرو العسكرية وكان في استقباله قائد منطقة الكدرو العسكرية اللواء الركن النعمان على وقائد منطقة حطاب وقائد سلاح الأسلحة.

وقال الوزير هدفنا من الزيارة تقديم التهاني للانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى مؤكدا إن قوات الشرطة وبكل وحداتها ظلت داعمة لمعركة الكرامة ومتواجدة في الخطوط الأمامية وستظل على العهد والوعد حتى تطهير كل أرض السودان من دنس التمرد.

قائد منطقة حطاب أشاد بوقفة الشرطة السودانية وكل القوات النظاميه التي شكلت منظومة متكاملة في خوض معركة الكرامة وتحقيق الانتصارات المتتالية.

في السياق زار وزير الداخلية ووالي الخرطوم والوفد المرافق رئاسة شرطة ولاية الخرطوم واستمع لتنوير من اللواء شرطة أمير عبدالمنعم مدير شرطة ولاية الخرطوم عن الأوضاع الأمنية وما تقوم به وحدات الشرطة من مهام وتكاليف تجاه بسط هيبة الدولة والأمن في إرجاء الولاية والخطط الراميه لتعزيز الأمن في المناطق المحررة والتوسع في تأهيل وصيانة الأقسام حتى تعود لمباشرة مهامها في كرري وامبده وامدرمان وبحري.

من جانبه وعد الوزير بتقديم كل المعينات المطلوبة لتعزيز أمن المواطن واستقراره ووعد بأن الأيام القادمة ستشهد توالي وصول كل المعينات.

وشملت زيارة وزير الداخلية منطقة وادي سيدنا العسكرية برفقة الفريق شرطة أمير عبدالمنعم مدير شرطة ولاية الخرطوم ومدير هيئة أمن ولاية الخرطوم اللواء أمن الحسن علي محمد صالح ومساعدي المدير العام والقيادات الشرطية بولاية الخرطوم .

وكان في استقبالهم اللواء الركن إبراهيم الجالي قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية حيث قدم تنويرا للوزير عن الأوضاع بالمنطقة والتقدم الكبير في كافة جبهات العمليات وهنا الوزير قيادة المنطقة والقوات المسلحة على انتصاراتها وتوسع الرقعه الامنية مؤكدا إن الشرطة ستظل في خندق واحد مع القوات المسلحة دفاعا عن الوطن وعزته وقدمت الشهداء والجرحى وستظل على العهد والوعد لتطهير كل أرض السودان من دنس التمرد.

سونا