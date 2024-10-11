ترتيبات بكسلا لانفاذ مشروع حديقة السلام والقريه التراثية

أكد مدير عام قطاع التوجيه بوزارة التربية والتوجيه بولاية كسلا الاستاذة اميره حسين موسي علي اهمية تكامل الادوار لضمان انفاذ مشروع صون التراث الثقافي السوداني الحي.

جاء ذلك لدي ترؤسها بمكتبهااجتماع اللجنة الخاصة بالاعداد للورشة الفنية المجتمعية في إطار انفاذ المشروع بحضور الخبير السياحي الاستاذ حسن الله جابو.

وقدم مقرر اللجنه مدير الادارة العامة للسياحة الاستاذ قاسم محمد احمد عجيب تنويرا شاملا الترتيبات الجارية لاقامة الورشة والتي تهدف لاتاحة الفرصة لكل الاطراف والشركاء لبلورة فكرة وتصميم مشروع حديقة السلام علاوة علي تدابير انفاذ مشروع القرية السودانية للتراث بكسلا..

واستعرض ممثل اليونسكو الاستاذ اسماعيل محمد توم الفكره العامه للورشة واهميتها والهدف من إقامتها.

وقال انها تأتي لتعريف المجتمعات المحلية ومتخذي القرار والمعنين والشركاء بما تم انجازه اضافة الي التعريف باهداف مشروع الحديقة التراثية.

وتطرق لمحاور وموضوعات الورشة والقطاعات المستهدفة.

وتناول المجتمعون بالبحث والنقاش الترتيبات لانفاذ الورشو بالصورو المثلي لتحقيق الأهداف والمرامي لإنشاء مشروع حديقة السلام والقرية التراثية وامنوا علي تكوين عدة لجان لانجاح فعليات مشروع صون التراث الثقافي الحي بولاية كسلا..

وبشرت اميره بمنح الولاية للقرية التراثية ١٨ فدانت جاري إكمال الإجراءات لاستخراج شهادة البحث لها ..

واعربت عن شكرها وتقديرها لوزارة الثقافة والاعلام الاتحادية ومنظمة اليونسكو وحكومة الولاية لاهتمامهم بانفاذ مثل هذه المشاريع لأهمية مردودها الايجابي علي المستوي القومي والولائي..

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