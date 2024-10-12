التأمين الصحي بالنيل الأزرق يدشن العيادات المجانية للعائدين

في إطار التزامه بمسؤوليته المجتمعية تجاه الفئات الضعيفة، أطلق الصندوق القومي للتأمين الصحي عيادة مجانية للعائدين في معسكر حي أروما بالدمازين، وذلك بدعم من رئاسة الصندوق. حضر التدشين وزير الصحة، المدير العام، وعدد من إدارات الصحة، بالإضافة إلى مدير وإدارات الفرع.

وأعرب الأستاذ جمال ناصر، وزير الصحة، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل التأمين الصحي ودوره المستمر في تخفيف الأعباء عن المواطنين، داعياً المنظمات الصحية العاملة في الإقليم إلى تنفيذ مشاريع مماثلة التي تصب في خدمة المواطن.

من جهته، أكد د. مصطفى جبرالله، المدير العام لوزارة الصحة، على الشراكة الوثيقة بين الوزارة والتأمين الصحي، مشيراً إلى أن مشاريع التأمين الصحي تمثل إضافة حقيقية لبرامج الصحة في الإقليم، لافتاً إلى انتشار الملاريا بين عدد كبير من العائدين، مما يستدعي بذل جهود إضافية لتوفير الناموسيات ورش المنطقة لمكافحة نواقل الأمراض.

وأوضحت د. ثريا عباس، مديرة الفرع المكلفة، أن هذا المشروع يتزامن مع مشروع تغطية العائدين الذي يستهدف 70,000 أسرة بالتعاون مع مفوضية العودة الطوعية للعائدين والنازحين، ووزارة الصحة بالإقليم. وأضافت أن مشروع العيادات المجانية يستهدف العائدين في محافظات الدمازين، باو، وودالماحي بدعم من مدير عام الصندوق.