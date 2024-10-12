صلاح الولي يدين الجرائم الواسعة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع

وقال صلاح في تصريح لسونا، إن ابرز هذه المناطق والقرى التي تم استهدافها تشمل بئر مزه ، حلة هرون ، ديسا ، باوكوري لغاية دونكي بعاشيم في الناحية الشرقية ، و بلغ عدد القري المتضررة اكثر من ١٧ قرية، مشيرا إلى أن السلوك الأجرامي من قتل المواطنين وحرق قراهم وتهجيرهم وتغيير اسماء المناطق هدف اساسي للمليشيا يضاف إلى سلسلة الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها في الفاشر والخرطوم و ولاية الجزيرة والنيل الأبيض وسنار.