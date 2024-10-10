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ترحيب الخارجية بقرار فرض عقوبات على القوني المسئول المالي للمليشيا المتمردة
أصدرت وزارة الخارجية السودانية يوم الخميس بيان صحفيا جاء فيه:
ترحب حكومة السودان بقرار الإدارة الامريكية فرض عقوبات على القوني دقلو شقيق قائد مليشيا الجنجويد والمسؤول المالي للمليشيا والمشرف على مشترياتها، لدوره في تأجيج الحرب وما ترتكبه من فظائع وانتهاكات ضد المدنيين، يمثل القرار خطوة في الاتجاه الصحيح.
تتوقع حكومة السودان ان تشمل هذه الإجراءات بقية قادة المليشيا الإرهابية وكل الجهات التي تزودها بالأسلحة والأموال التي تمكنها من تجنيد مئات الآلاف من المرتزقة الأجانب لقتل السودانيين.
سونا
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