مهاجمة حميدتي لقبيلة الشايقية واصداره توجيهات لقواته لتقتل أعضاء التنسيقيات يكشف عن نهج غير أخلاقي

تصريح صحفي

قائد مليشيا الدعم السريع بعد ان كان المدافع الأول عن الاتفاق الاطاري تبدل موقفه واقر ان الاطاري تسبب في الحرب، هذا الاعتراف يقف دليل ادانة حاسم ضد الحليف السياسي للدعم السريع ، المجلس المركزي للحرية والتغيير سابقاً وتقدم حالياً، ويجعلها شريك في مغامرة انقلاب منتصف ابريل ٢٠٢٣ التي انتهت الى حرب ضد الوطن والمواطن،

مهاجمة حميدتي لقبيلة الشايقية واصداره توجيهات لقواته لتقتل أعضاء التنسيقيات المجتمعية يكشف عن نهج غير أخلاقي ويعتبر دليل جديد على استهداف المليشيا للمدنيين على أساس اثني.

د. محمد زكريا

الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية

١٠ اكتوبر ٢٠٢٤