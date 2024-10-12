“أبناء غير شرعيين”.. تغريدة وزير عراقي تشعل عاصفة انتقادات

أثار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في العراق نعيم العبودي عاصفة من الجدل والانتقادات بعد نشره تغريدة على منصة “إكس” شكك فيها بـ”نسب” الأشخاص الذين لا يتخذون مواقف داعمة لفلسطين ولبنان.

وكتب العبودي على “إكس”، الخميس، أن “الحرب التي تجري في فلسـطين ولبنان بمثابة DNA الذي كشف الأبناء غير الشرعيين للأمة الإسلامية والعربية”.

وجاءت تغريدة الوزير العراقي، الذي يشغل منصبه منذ عام 2022، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة نتيجة الحرب في غزة ولبنان.

حظيت التغريدة بمئات آلاف المشاهدات ونالت نحو 11 ألف إعجاب وعلق عليها أكثر من 3 آلاف شخص.

وانتقد ناشطون وصحفيون ومثقفون عراقيون ما ورد في كلام العبودي، خاصة وأنه يمثل وزارة مهمة تعنى بالتعليم في العراق.

وكتب الصحافي والكاتب العراقي رسلي المالكي على حسابه في منصة “إكس” ساخرا “وزير التعليم العالي يدعوكم للتأكد من آبائكم”.

وانتقد الناشط العراقي ياسر الجبوري ما ورد في تغريدة العبودي وقال إنه يتهم مواطني الدول العربية بأنهم “غير شرعيين”.

وقال آخرون إن العبودي وباعتباره وزيرا للتعليم العالي في العراق يجب أن لا يكون بهذا “المستوى من الثقافة”.

وقبل أن يصبح العبودي وزيرا للتعليم العالي، كان عضوا في البرلمان العراقي في دورته الرابعة عن عن كتلة “صادقون” الممثلة لميليشيا “عصائب أهل الحق” الموالية لطهران.

وأثار تعيين العبودي، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة العراقية الحالية، جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي، لأسباب تتعلق بتحصيله العلمي.

ووفقا لحزمة السير الذاتية الخاصة بوزراء حكومة رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني، يحمل العبودي شهادتي دكتوراة في اللغة العربية وماجستير في حقوق الإنسان من الجامعة الإسلامية في لبنان، وبكالوريوس من جامعة الكوفة. ولم تتضمن سيرته إشارة إلى تواريخ حصوله على تلك الشهادات.

الحرب التي تجري في فـ..ـلسـطين

ولبنان بمثابة DNA الذي كشف الأبناء غير الشرعيين للأمة الإسلامية والعربية. — نعيم العبودي (@Drnaeemyasir) October 10, 2024

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