ضبط سائق يقود سيارة «ميني باص» عكس الاتجاه بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله على إحدى صفحات موقع “فيس بوك”، يظهر فيه سائق “ميني باص” يسير عكس الاتجاه في منطقة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، مما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أنه بعد التحقيقات والتحريات، تم تحديد السيارة والسائق وضبطهما، واتخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقه.

المصري اليوم