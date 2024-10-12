جرائم وحوادث
خوفًا من زوجها.. ماذا فعلت ربة منزل بعد ضياع مصروف البيت؟
اختلقت ربة منزل في القاهرة واقعة اختطاف حقيبة يدها وبها مبلغ مالى في منطقة النزهة حيث زعمت أن شخصين كانا يستقلان دراجة نارية قاما بخطف حقيبة يدها وتسبب ذلك في سقوطها أرضا وسحلها في الطريق العام.
تبين من التحريات وبالفحص عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد صاحبة الادعاء، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة وبمناقشتها اعترفت بعدم صحة ما تم تداوله، وأنها اختلقت واقعة السرقة خشية من عقاب زوجها لإنفاقها مصروف البيت دون علمه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لادعائها الكاذب.
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة