عضو بالشيوخ: زيارة الرئيس السيسي لإرتيريا تعكس حرص مصر على استقرار القرن الأفريقى

صرح النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، بأن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إريتريا وعقد قمة ثلاثية في أسمرة بمشاركة رئيسي إريتريا والصومال، تؤكد التزام مصر بدعم الأمن والاستقرار في دول القرن الأفريقي، خاصة الصومال، في ظل التهديدات التي تواجهها. وأضاف أن البيان المصري-الإريتري المشترك يشدد على رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول تحت أي ذريعة.

وأشار الكحيلي إلى أن الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة بين مصر وإريتريا، وأهمية توحيد الرؤى لمواجهة أي تهديدات في منطقة القرن الأفريقي أو البحر الأحمر. وأكد حرص مصر على تقديم كل الدعم اللازم للصومال لتعزيز الأمن والاستقرار فيها.

وأضاف أن هذه الزيارة تأتي في توقيت حساس بالنظر إلى التطورات الجارية في المنطقة وتوسع دائرة الصراع، مما يجعل دعم مصر لاستقرار وأمن الصومال ودول القرن الأفريقي مسألة بالغة الأهمية للأمن القومي المصري. كما أكد أن الزيارة تسلط الضوء على العلاقات التاريخية القوية بين مصر وإريتريا والرغبة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وكان قد شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في قمة ثلاثية، مع الرئيس إسياس أفورقي رئيس إريتريا، والرئيس الدكتور حسن شیخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، في العاصمة الإرترية أسمرة، شملت مشاورات مكثفة بشأن مسائل إقليمية ودولية حيوية.

اليوم السابع