اكتمال الترتيبات لإنطلاقة الدورة المدرسية الثقافية بمحلية شيكان

أكد الأستاذ حسام الدين علي البهجة مدير إدارة الأنشطة المدرسية للمرحلة الابتدائية محلية شيكان إكتمال الترتيبات لإنطلاقة المنافسات الثقافية في الثاني والعشرين من شهر اكتوبر الحالي بمشاركة أكثر من 150 مدرسة ابتدائية حكومية وخاصة برعاية الأستاذ عبدالناصر عبدالله المدير التنفيذي لمحلية شيكان.

وقال مدير الأنشطة المدرسية بالمحلية فى تصريح صحفي أنه تم تقسيم مجموعات الأنشطة الثقافية الى 34 مجمع ويضم المجمع عدد 6 مدارس.

وتوقع البهجة استمرار التنافس على مدى شهرين موضحاً أن انطلاقة المنافسات ستكون بمسرح مدرسة الهدى الابتدائية بنات متوقعا ان تحدث الدورة المدرسية حراكا مجتمعيا كبيرا. وناشد البهجة أولياء الأمور بمتابعة إبداعات أبنائهم التلاميذ.